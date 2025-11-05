Perps DAO (PERPS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00026303 $ 0.00026303 $ 0.00026303 24u laag $ 0.0003032 $ 0.0003032 $ 0.0003032 24u hoog 24u laag $ 0.00026303$ 0.00026303 $ 0.00026303 24u hoog $ 0.0003032$ 0.0003032 $ 0.0003032 Hoogste prijs ooit $ 0.00577625$ 0.00577625 $ 0.00577625 Laagste prijs $ 0.00026303$ 0.00026303 $ 0.00026303 Prijswijziging (1u) -0.32% Prijswijziging (1D) -4.94% Prijswijziging (7D) -25.87% Prijswijziging (7D) -25.87%

Perps DAO (PERPS) real-time prijs is $0.00028319. De afgelopen 24 uur werd er PERPS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00026303 en een hoogtepunt van $ 0.0003032, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PERPS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00577625, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00026303 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PERPS met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, -4.94% in de afgelopen 24 uur en -25.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Perps DAO (PERPS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 283.38K$ 283.38K $ 283.38K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 283.38K$ 283.38K $ 283.38K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Perps DAO is $ 283.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PERPS is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 283.38K.