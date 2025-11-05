BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Perps DAO prijs vandaag is 0.00028319 USD. Volg realtime PERPS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PERPS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Perps DAO prijs vandaag is 0.00028319 USD. Volg realtime PERPS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PERPS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PERPS

PERPS Prijsinformatie

Wat is PERPS

PERPS officiële website

PERPS tokenomie

PERPS Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Perps DAO logo

Perps DAO Prijs (PERPS)

Niet genoteerd

1 PERPS naar USD live prijs:

$0.00028319
$0.00028319$0.00028319
-4.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Perps DAO (PERPS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:42:18 (UTC+8)

Perps DAO (PERPS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00026303
$ 0.00026303$ 0.00026303
24u laag
$ 0.0003032
$ 0.0003032$ 0.0003032
24u hoog

$ 0.00026303
$ 0.00026303$ 0.00026303

$ 0.0003032
$ 0.0003032$ 0.0003032

$ 0.00577625
$ 0.00577625$ 0.00577625

$ 0.00026303
$ 0.00026303$ 0.00026303

-0.32%

-4.94%

-25.87%

-25.87%

Perps DAO (PERPS) real-time prijs is $0.00028319. De afgelopen 24 uur werd er PERPS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00026303 en een hoogtepunt van $ 0.0003032, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PERPS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00577625, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00026303 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PERPS met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, -4.94% in de afgelopen 24 uur en -25.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Perps DAO (PERPS) Marktinformatie

$ 283.38K
$ 283.38K$ 283.38K

--
----

$ 283.38K
$ 283.38K$ 283.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Perps DAO is $ 283.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PERPS is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 283.38K.

Perps DAO (PERPS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Perps DAO naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Perps DAO naar USD $ -0.0001523848.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Perps DAO naar USD $ -0.0002591324.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Perps DAO naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.94%
30 dagen$ -0.0001523848-53.81%
60 dagen$ -0.0002591324-91.50%
90 dagen$ 0--

Wat is Perps DAO (PERPS)?

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Perps DAO (PERPS) hulpbron

Officiële website

Perps DAO Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Perps DAO (PERPS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Perps DAO (PERPS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Perps DAO te bekijken.

Bekijk nu de Perps DAO prijsvoorspelling !

PERPS naar lokale valuta's

Perps DAO (PERPS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Perps DAO (PERPS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PERPS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Perps DAO (PERPS)

Hoeveel is Perps DAO (PERPS) vandaag waard?
De live PERPS prijs in USD is 0.00028319 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PERPS naar USD prijs?
De huidige prijs van PERPS naar USD is $ 0.00028319. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Perps DAO?
De marktkapitalisatie van PERPS is $ 283.38K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PERPS?
De circulerende voorraad van PERPS is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PERPS?
PERPS bereikte een ATH-prijs van 0.00577625 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PERPS?
PERPS zag een ATL-prijs van 0.00026303 USD.
Wat is het handelsvolume van PERPS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PERPS is -- USD.
Zal PERPS dit jaar hoger gaan?
PERPS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PERPS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:42:18 (UTC+8)

Perps DAO (PERPS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,864.34
$102,864.34$102,864.34

-0.30%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,350.64
$3,350.64$3,350.64

-4.46%

Solana logo

Solana

SOL

$159.00
$159.00$159.00

-1.53%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1545
$1.1545$1.1545

+54.44%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,864.34
$102,864.34$102,864.34

-0.30%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,350.64
$3,350.64$3,350.64

-4.46%

Solana logo

Solana

SOL

$159.00
$159.00$159.00

-1.53%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2578
$2.2578$2.2578

-1.06%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16527
$0.16527$0.16527

+0.81%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04178
$0.04178$0.04178

+67.12%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01168
$0.01168$0.01168

+55.73%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00708
$0.00708$0.00708

+8.92%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09700
$0.09700$0.09700

+532.33%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2367
$0.2367$0.2367

+373.40%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046000
$0.0000000046000$0.0000000046000

+228.52%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1941
$0.1941$0.1941

+196.33%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008866
$0.000008866$0.000008866

+132.27%