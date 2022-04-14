Permission Coin (ASK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Permission Coin (ASK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Permission Coin (ASK) Informatie "ASK" is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project's other goals include deeper development of its proprietary technology, "Data Algebra," for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible. Officiële website: https://permission.io/

Permission Coin (ASK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Permission Coin (ASK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 21.91B $ 21.91B $ 21.91B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.78M $ 14.78M $ 14.78M Hoogste ooit: $ 0.00845153 $ 0.00845153 $ 0.00845153 Laagste ooit: $ 0.00005915 $ 0.00005915 $ 0.00005915 Huidige prijs: $ 0.00014783 $ 0.00014783 $ 0.00014783 Meer informatie over Permission Coin (ASK) prijs

Permission Coin (ASK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Permission Coin (ASK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASK begrijpt, kun je de live prijs van ASK token verkennen!

