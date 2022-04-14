Perion (PERC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Perion (PERC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Perion (PERC) Informatie Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base. Officiële website: https://xp.gg/

Perion (PERC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Perion (PERC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 254.34K $ 254.34K $ 254.34K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 629.78K $ 629.78K $ 629.78K Hoogste ooit: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Laagste ooit: $ 0.00550457 $ 0.00550457 $ 0.00550457 Huidige prijs: $ 0.00629817 $ 0.00629817 $ 0.00629817 Meer informatie over Perion (PERC) prijs

Perion (PERC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Perion (PERC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PERC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PERC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PERC begrijpt, kun je de live prijs van PERC token verkennen!

