PER Project (PER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PER Project (PER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

PER Project (PER) Informatie Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem. Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem. Officiële website: https://perproject.io/ Whitepaper: https://per-project.gitbook.io/per-project Koop nu PER!

PER Project (PER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PER Project (PER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Totale voorraad: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Circulerende voorraad: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Hoogste ooit: $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 Laagste ooit: $ 0.00140428 $ 0.00140428 $ 0.00140428 Huidige prijs: $ 0.00201175 $ 0.00201175 $ 0.00201175 Meer informatie over PER Project (PER) prijs

PER Project (PER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PER Project (PER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PER begrijpt, kun je de live prijs van PER token verkennen!

Prijsvoorspelling van PER Wil je weten waar je PER naartoe gaat? Onze PER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PER token!

