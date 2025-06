Wat is Pepy coin (PEPY)?

Pepy represents Pepe’s inner child, a community-centric meme token that draws inspiration from the cherished internet sensation, Pepe the Frog. Immerse yourself in the fun, contribute to the community’s growth, and potentially enjoy a fruitful journey along the way!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Pepy coin (PEPY) hulpbron Officiële website