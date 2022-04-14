PEPPER (PEPPER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PEPPER (PEPPER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PEPPER (PEPPER) Informatie The $PEPPER token is designed to reward the Chiliz community and $CHZ token holders, bringing an extra dash of excitement and engagement to the Chiliz ecosystem. As a Community token, $PEPPER aims to add a bit of spice to the blockchain space while fostering community spirit. Key Features: Fair Launch: No pre-minting or ICO. Everyone starts with an equal opportunity. Community Driven: Built by the #PepperPeople, for the #PepperPeople. Spicy Tokenomics: A large supply and exciting distribution mechanics through airdrops and farming. Officiële website: https://www.peppercoin.com/

PEPPER (PEPPER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PEPPER (PEPPER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.84M $ 25.84M $ 25.84M Totale voorraad: $ 8,768.38T $ 8,768.38T $ 8,768.38T Circulerende voorraad: $ 8,768.38T $ 8,768.38T $ 8,768.38T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.84M $ 25.84M $ 25.84M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PEPPER (PEPPER) prijs

PEPPER (PEPPER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PEPPER (PEPPER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPPER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPPER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPPER begrijpt, kun je de live prijs van PEPPER token verkennen!

