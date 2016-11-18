Pepito (PEPITO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pepito (PEPITO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pepito (PEPITO) Informatie This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article. Officiële website: http://pepitocto.com

Pepito (PEPITO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pepito (PEPITO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.02K $ 22.02K $ 22.02K Totale voorraad: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Circulerende voorraad: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.02K $ 22.02K $ 22.02K Hoogste ooit: $ 0.00207133 $ 0.00207133 $ 0.00207133 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pepito (PEPITO) prijs

Pepito (PEPITO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pepito (PEPITO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPITO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPITO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPITO begrijpt, kun je de live prijs van PEPITO token verkennen!

