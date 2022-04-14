Pepinu (PEPINU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pepinu (PEPINU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pepinu (PEPINU) Informatie Mad scientists created a monster by combining the genes of PEPE and SHIBA INU, and named it PEPINU. This is the utility token of the Pepinu Ecosystem, which is governed by the community. Pepinu aims to add utility to meme coins and aspires to be among the top 10 meme coins. Mad scientists created a monster by combining the genes of PEPE and SHIBA INU, and named it PEPINU. This is the utility token of the Pepinu Ecosystem, which is governed by the community. Pepinu aims to add utility to meme coins and aspires to be among the top 10 meme coins. Officiële website: https://pepinu.wtf/ Koop nu PEPINU!

Pepinu (PEPINU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pepinu (PEPINU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 4.21B $ 4.21B $ 4.21B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.27K $ 16.27K $ 16.27K Hoogste ooit: $ 0.00094746 $ 0.00094746 $ 0.00094746 Laagste ooit: $ 0.00000178 $ 0.00000178 $ 0.00000178 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pepinu (PEPINU) prijs

Pepinu (PEPINU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pepinu (PEPINU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPINU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPINU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPINU begrijpt, kun je de live prijs van PEPINU token verkennen!

