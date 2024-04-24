PEPi (PEPI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PEPi (PEPI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PEPi (PEPI) Informatie $PEPi V2 is a new kind of digital token, leveraging the novel ERC-20i format that combines NFTs and memecoins, now with improved inscription visuals since the relaunch on 4/24/24. Each level of token accumulation resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe, stored on-chain. The more you have, the more it grows. You need 56 $PEPi to achieve Pepe adulthood, and with a total max supply of 13,370, only 238 fully mature Pepe can ever exist. $PEPi V2 is a new kind of digital token, leveraging the novel ERC-20i format that combines NFTs and memecoins, now with improved inscription visuals since the relaunch on 4/24/24. Each level of token accumulation resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe, stored on-chain. The more you have, the more it grows. You need 56 $PEPi to achieve Pepe adulthood, and with a total max supply of 13,370, only 238 fully mature Pepe can ever exist. Officiële website: https://pepe-erc20i.vip Koop nu PEPI!

PEPi (PEPI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PEPi (PEPI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 13.37K $ 13.37K $ 13.37K Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 235.28K $ 235.28K $ 235.28K Hoogste ooit: $ 142.1 $ 142.1 $ 142.1 Laagste ooit: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Huidige prijs: $ 17.63 $ 17.63 $ 17.63 Meer informatie over PEPi (PEPI) prijs

PEPi (PEPI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PEPi (PEPI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPI begrijpt, kun je de live prijs van PEPI token verkennen!

