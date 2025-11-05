PepeNode (PEPENODE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000498 $ 0.00000498 $ 0.00000498 24u laag $ 0.00000498 $ 0.00000498 $ 0.00000498 24u hoog 24u laag $ 0.00000498$ 0.00000498 $ 0.00000498 24u hoog $ 0.00000498$ 0.00000498 $ 0.00000498 Hoogste prijs ooit $ 0.00001842$ 0.00001842 $ 0.00001842 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) +6.14% Prijswijziging (7D) +6.14%

PepeNode (PEPENODE) real-time prijs is $0.00000498. De afgelopen 24 uur werd er PEPENODE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000498 en een hoogtepunt van $ 0.00000498, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PEPENODE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00001842, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PEPENODE met -- veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en +6.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PepeNode (PEPENODE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Circulerende voorraad 420.69B 420.69B 420.69B Totale voorraad 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PepeNode is $ 2.09M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PEPENODE is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.09M.