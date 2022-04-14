PepeMusk (PEPEMUSK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PepeMusk (PEPEMUSK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PepeMusk (PEPEMUSK) Informatie PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit. PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit. Officiële website: https://www.pepemusk.vip Koop nu PEPEMUSK!

PepeMusk (PEPEMUSK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PepeMusk (PEPEMUSK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 280.08K $ 280.08K $ 280.08K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 280.08K $ 280.08K $ 280.08K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00028008 $ 0.00028008 $ 0.00028008 Meer informatie over PepeMusk (PEPEMUSK) prijs

PepeMusk (PEPEMUSK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PepeMusk (PEPEMUSK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPEMUSK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPEMUSK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPEMUSK begrijpt, kun je de live prijs van PEPEMUSK token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEPEMUSK Wil je weten waar je PEPEMUSK naartoe gaat? Onze PEPEMUSK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEPEMUSK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!