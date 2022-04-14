Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pepek Philippe (PEPEK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pepek Philippe (PEPEK) Informatie Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Officiële website: https://pepek.vip Koop nu PEPEK!

Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pepek Philippe (PEPEK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.35K $ 6.35K $ 6.35K Totale voorraad: $ 898.84M $ 898.84M $ 898.84M Circulerende voorraad: $ 898.84M $ 898.84M $ 898.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.35K $ 6.35K $ 6.35K Hoogste ooit: $ 0.00100376 $ 0.00100376 $ 0.00100376 Laagste ooit: $ 0.00000297 $ 0.00000297 $ 0.00000297 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pepek Philippe (PEPEK) prijs

Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pepek Philippe (PEPEK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPEK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPEK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPEK begrijpt, kun je de live prijs van PEPEK token verkennen!

