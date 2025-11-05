PEPECAT (PEPECAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00219416 $ 0.00219416 $ 0.00219416 24u laag $ 0.00254462 $ 0.00254462 $ 0.00254462 24u hoog 24u laag $ 0.00219416$ 0.00219416 $ 0.00219416 24u hoog $ 0.00254462$ 0.00254462 $ 0.00254462 Hoogste prijs ooit $ 0.01174348$ 0.01174348 $ 0.01174348 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.53% Prijswijziging (1D) -5.02% Prijswijziging (7D) -35.38% Prijswijziging (7D) -35.38%

PEPECAT (PEPECAT) real-time prijs is $0.00240105. De afgelopen 24 uur werd er PEPECAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00219416 en een hoogtepunt van $ 0.00254462, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PEPECAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.01174348, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PEPECAT met +0.53% veranderd in het afgelopen uur, -5.02% in de afgelopen 24 uur en -35.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PEPECAT (PEPECAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Circulerende voorraad 989.74M 989.74M 989.74M Totale voorraad 989,738,750.826678 989,738,750.826678 989,738,750.826678

De huidige marktkapitalisatie van PEPECAT is $ 2.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PEPECAT is 989.74M, met een totale voorraad van 989738750.826678. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.38M.