PEPECASH (PEPECASH) Informatie PepeCash (PEPECASH) originated in 2016 as a cryptocurrency tied to the Pepe the Frog meme, created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series Boy's Club. The meme gained widespread popularity on platforms like 4chan and Reddit, evolving into a cultural phenomenon. PepeCash was developed to monetize and trade digital art, specifically "Rare Pepe" cards. The concept emerged from the Rare Pepe Directory, a community-driven project to create and trade meme-based digital assets. PepeCash was designed as the currency for this ecosystem, enabling users to buy, sell, or trade these assets in a decentralized marketplace. The idea was to blend meme culture with blockchain technology, appealing to art and meme enthusiasts. PepeCash token, launched in 2023 on Ethereum also draws inspiration from the Pepe meme, aiming to expand into DeFi and NFTs. Officiële website: https://pepecasherc.com/

PEPECASH (PEPECASH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PEPECASH (PEPECASH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.56K $ 31.56K $ 31.56K Totale voorraad: $ 696.19M $ 696.19M $ 696.19M Circulerende voorraad: $ 696.19M $ 696.19M $ 696.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.56K $ 31.56K $ 31.56K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PEPECASH (PEPECASH) prijs

PEPECASH (PEPECASH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PEPECASH (PEPECASH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPECASH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPECASH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPECASH begrijpt, kun je de live prijs van PEPECASH token verkennen!

