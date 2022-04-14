pepeAI (PEPEAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in pepeAI (PEPEAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

pepeAI (PEPEAI) Informatie First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities Officiële website: https://pepeai.org Koop nu PEPEAI!

pepeAI (PEPEAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor pepeAI (PEPEAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 130.92K $ 130.92K $ 130.92K Totale voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Circulerende voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 130.92K $ 130.92K $ 130.92K Hoogste ooit: $ 0.00351458 $ 0.00351458 $ 0.00351458 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013134 $ 0.00013134 $ 0.00013134 Meer informatie over pepeAI (PEPEAI) prijs

pepeAI (PEPEAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van pepeAI (PEPEAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPEAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPEAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPEAI begrijpt, kun je de live prijs van PEPEAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEPEAI Wil je weten waar je PEPEAI naartoe gaat? Onze PEPEAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEPEAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!