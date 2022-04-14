Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pepe the King Prawn (PRAWN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pepe the King Prawn (PRAWN) Informatie PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Officiële website: https://x.com/PepeKing_Prawn Koop nu PRAWN!

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pepe the King Prawn (PRAWN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 110.11K $ 110.11K $ 110.11K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 110.11K $ 110.11K $ 110.11K Hoogste ooit: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001102 $ 0.0001102 $ 0.0001102 Meer informatie over Pepe the King Prawn (PRAWN) prijs

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pepe the King Prawn (PRAWN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRAWN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRAWN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRAWN begrijpt, kun je de live prijs van PRAWN token verkennen!

Prijsvoorspelling van PRAWN Wil je weten waar je PRAWN naartoe gaat? Onze PRAWN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PRAWN token!

