Pepe Sora AI (PEPESORA) Tokenomie

Pepe Sora AI (PEPESORA) Informatie Welcome to the era of PepesoraAI, a creative fusion of Pepe culture, the innovative Sora platform, and the transformative power of artificial intelligence. PepesoaAI isn't just another token; it's a revolution in the making, promising an array of benefits and opportunities for its community members. Officiële website: https://pepesora.ai Whitepaper: https://pepesoraai.gitbook.io/docs

Pepe Sora AI (PEPESORA) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.74K Hoogste ooit: $ 0.00269334 Laagste ooit: $ 0.0000146 Huidige prijs: $ 0

Pepe Sora AI (PEPESORA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pepe Sora AI (PEPESORA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPESORA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPESORA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPESORA begrijpt, kun je de live prijs van PEPESORA token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEPESORA

