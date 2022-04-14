Pepe on Doge (PODGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pepe on Doge (PODGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.

Pepe on Doge (PODGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pepe on Doge (PODGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 227.44K $ 227.44K $ 227.44K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 227.44K $ 227.44K $ 227.44K Hoogste ooit: $ 0.00261721 $ 0.00261721 $ 0.00261721 Laagste ooit: $ 0.00012048 $ 0.00012048 $ 0.00012048 Huidige prijs: $ 0.00022744 $ 0.00022744 $ 0.00022744 Meer informatie over Pepe on Doge (PODGE) prijs

Pepe on Doge (PODGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pepe on Doge (PODGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PODGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PODGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PODGE begrijpt, kun je de live prijs van PODGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van PODGE Wil je weten waar je PODGE naartoe gaat? Onze PODGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PODGE token!

