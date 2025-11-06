BeursDEX+
De live Pepe Dollar prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PEPD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PEPD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PEPD

PEPD Prijsinformatie

Wat is PEPD

PEPD officiële website

PEPD tokenomie

PEPD Prijsvoorspelling

Pepe Dollar logo

Pepe Dollar Prijs (PEPD)

Niet genoteerd

1 PEPD naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D

Pepe Dollar (PEPD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:29:02 (UTC+8)

Pepe Dollar (PEPD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pepe Dollar (PEPD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PEPD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PEPD hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PEPD met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pepe Dollar (PEPD) Marktinformatie

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

--
----

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Pepe Dollar is $ 10.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PEPD is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.26K.

Pepe Dollar (PEPD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Pepe Dollar naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Pepe Dollar naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Pepe Dollar naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Pepe Dollar naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-4.45%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Pepe Dollar (PEPD)?

⚡️Ethereum Layer-2 Payment Solution, $PEPD To Dominate Global PayFi & De-Fi.🚨 $PEPD is your decentralized antidote to fiat foolishness, A Layer-2 Payment Infrastructure for the Meme Economy. Pepe Dollar (PEPD) a digital satire wrapped in code, a financial middle finger to the status quo, and a platform for creating value in a world flooded with valueless fiat.

Pepe Dollar (PEPD) is built with layers of meanings utilizing internet culture to power our technological rebellion.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Pepe Dollar (PEPD) hulpbron

Officiële website

Pepe Dollar Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Pepe Dollar (PEPD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Pepe Dollar (PEPD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Pepe Dollar te bekijken.

Bekijk nu de Pepe Dollar prijsvoorspelling !

PEPD naar lokale valuta's

Pepe Dollar (PEPD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Pepe Dollar (PEPD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PEPD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Pepe Dollar (PEPD)

Hoeveel is Pepe Dollar (PEPD) vandaag waard?
De live PEPD prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PEPD naar USD prijs?
De huidige prijs van PEPD naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Pepe Dollar?
De marktkapitalisatie van PEPD is $ 10.26K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PEPD?
De circulerende voorraad van PEPD is 420.69B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PEPD?
PEPD bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PEPD?
PEPD zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PEPD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PEPD is -- USD.
Zal PEPD dit jaar hoger gaan?
PEPD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PEPD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:29:02 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

