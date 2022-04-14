PEON (PEON) Tokenomie

PEON (PEON) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in PEON (PEON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

PEON (PEON) Informatie

Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders.

Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built:

an on-chain presale game

meme competitions with AI

staking for NFTs

Peon AI Agent for trading on our site

full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers

We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH.

This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk.

Smash never stops.

Officiële website:
https://peonsmash.com/

PEON (PEON) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PEON (PEON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 41.01K
$ 41.01K$ 41.01K
Totale voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 41.01K
$ 41.01K$ 41.01K
Hoogste ooit:
$ 0.00033666
$ 0.00033666$ 0.00033666
Laagste ooit:
$ 0.00003021
$ 0.00003021$ 0.00003021
Huidige prijs:
$ 0
$ 0$ 0

PEON (PEON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van PEON (PEON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal PEON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel PEON tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van PEON begrijpt, kun je de live prijs van PEON token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEON

Wil je weten waar je PEON naartoe gaat? Onze PEON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.