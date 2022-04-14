PEON (PEON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PEON (PEON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PEON (PEON) Informatie Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders. Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built: an on-chain presale game meme competitions with AI staking for NFTs Peon AI Agent for trading on our site full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH. This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk. Smash never stops. Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders. Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built: an on-chain presale game meme competitions with AI staking for NFTs Peon AI Agent for trading on our site full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH. This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk. Smash never stops. Officiële website: https://peonsmash.com/ Koop nu PEON!

PEON (PEON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PEON (PEON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.01K $ 41.01K $ 41.01K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.01K $ 41.01K $ 41.01K Hoogste ooit: $ 0.00033666 $ 0.00033666 $ 0.00033666 Laagste ooit: $ 0.00003021 $ 0.00003021 $ 0.00003021 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PEON (PEON) prijs

PEON (PEON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PEON (PEON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEON begrijpt, kun je de live prijs van PEON token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEON Wil je weten waar je PEON naartoe gaat? Onze PEON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEON token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!