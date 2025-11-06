penny stock (PENNYSTOCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.33% Prijswijziging (1D) +2.99% Prijswijziging (7D) -25.00% Prijswijziging (7D) -25.00%

penny stock (PENNYSTOCK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PENNYSTOCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PENNYSTOCK hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PENNYSTOCK met -0.33% veranderd in het afgelopen uur, +2.99% in de afgelopen 24 uur en -25.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

penny stock (PENNYSTOCK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Circulerende voorraad 997.99M 997.99M 997.99M Totale voorraad 997,987,949.004595 997,987,949.004595 997,987,949.004595

De huidige marktkapitalisatie van penny stock is $ 8.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PENNYSTOCK is 997.99M, met een totale voorraad van 997987949.004595. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.83K.