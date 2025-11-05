Penguru (PENGURU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.91% Prijswijziging (1D) -8.32% Prijswijziging (7D) -32.72%

Penguru (PENGURU) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PENGURU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PENGURU hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PENGURU met -0.91% veranderd in het afgelopen uur, -8.32% in de afgelopen 24 uur en -32.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Penguru (PENGURU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 19.14K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 19.14K Circulerende voorraad 850.58M Totale voorraad 850,576,444.953077

De huidige marktkapitalisatie van Penguru is $ 19.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PENGURU is 850.58M, met een totale voorraad van 850576444.953077. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.14K.