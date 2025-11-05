BeursDEX+
De live penguin wif backpack prijs vandaag is 0.00000948 USD. Volg realtime WIFBAG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WIFBAG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

penguin wif backpack (WIFBAG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:29:31 (UTC+8)

penguin wif backpack (WIFBAG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000888
$ 0.00000888
24u laag
$ 0.00000987
$ 0.00000987
24u hoog

$ 0.00000888
$ 0.00000888

$ 0.00000987
$ 0.00000987

$ 0.00079334
$ 0.00079334

$ 0.00000888
$ 0.00000888

-0.54%

-3.96%

-28.35%

-28.35%

penguin wif backpack (WIFBAG) real-time prijs is $0.00000948. De afgelopen 24 uur werd er WIFBAG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000888 en een hoogtepunt van $ 0.00000987, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WIFBAG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00079334, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000888 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WIFBAG met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -3.96% in de afgelopen 24 uur en -28.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

penguin wif backpack (WIFBAG) Marktinformatie

$ 9.48K
$ 9.48K

--
----

$ 9.48K
$ 9.48K

999.83M
999.83M

999,831,056.284811
999,831,056.284811

De huidige marktkapitalisatie van penguin wif backpack is $ 9.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WIFBAG is 999.83M, met een totale voorraad van 999831056.284811. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.48K.

penguin wif backpack (WIFBAG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van penguin wif backpack naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van penguin wif backpack naar USD $ -0.0000084635.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van penguin wif backpack naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van penguin wif backpack naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.96%
30 dagen$ -0.0000084635-89.27%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is penguin wif backpack (WIFBAG)?

viral penguin with orange backpack

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

penguin wif backpack (WIFBAG) hulpbron

Officiële website

penguin wif backpack Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal penguin wif backpack (WIFBAG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je penguin wif backpack (WIFBAG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor penguin wif backpack te bekijken.

Bekijk nu de penguin wif backpack prijsvoorspelling !

WIFBAG naar lokale valuta's

penguin wif backpack (WIFBAG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van penguin wif backpack (WIFBAG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WIFBAG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over penguin wif backpack (WIFBAG)

Hoeveel is penguin wif backpack (WIFBAG) vandaag waard?
De live WIFBAG prijs in USD is 0.00000948 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WIFBAG naar USD prijs?
De huidige prijs van WIFBAG naar USD is $ 0.00000948. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van penguin wif backpack?
De marktkapitalisatie van WIFBAG is $ 9.48K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WIFBAG?
De circulerende voorraad van WIFBAG is 999.83M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WIFBAG?
WIFBAG bereikte een ATH-prijs van 0.00079334 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WIFBAG?
WIFBAG zag een ATL-prijs van 0.00000888 USD.
Wat is het handelsvolume van WIFBAG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WIFBAG is -- USD.
Zal WIFBAG dit jaar hoger gaan?
WIFBAG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WIFBAG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:29:31 (UTC+8)

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,486.17

$3,363.75

$159.13

$1.0000

$1.0580

$103,486.17

$3,363.75

$159.13

$2.2645

$0.16644

$0.00000

$0.00000

$0.03629

$0.01101

$0.00849

$0.2285

$0.2284

$0.0000000047459

$0.000009019

$187.38

