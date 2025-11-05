penguin wif backpack (WIFBAG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000888 $ 0.00000888 $ 0.00000888 24u laag $ 0.00000987 $ 0.00000987 $ 0.00000987 24u hoog 24u laag $ 0.00000888$ 0.00000888 $ 0.00000888 24u hoog $ 0.00000987$ 0.00000987 $ 0.00000987 Hoogste prijs ooit $ 0.00079334$ 0.00079334 $ 0.00079334 Laagste prijs $ 0.00000888$ 0.00000888 $ 0.00000888 Prijswijziging (1u) -0.54% Prijswijziging (1D) -3.96% Prijswijziging (7D) -28.35% Prijswijziging (7D) -28.35%

penguin wif backpack (WIFBAG) real-time prijs is $0.00000948. De afgelopen 24 uur werd er WIFBAG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000888 en een hoogtepunt van $ 0.00000987, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WIFBAG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00079334, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000888 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WIFBAG met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -3.96% in de afgelopen 24 uur en -28.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

penguin wif backpack (WIFBAG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.48K$ 9.48K $ 9.48K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.48K$ 9.48K $ 9.48K Circulerende voorraad 999.83M 999.83M 999.83M Totale voorraad 999,831,056.284811 999,831,056.284811 999,831,056.284811

De huidige marktkapitalisatie van penguin wif backpack is $ 9.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WIFBAG is 999.83M, met een totale voorraad van 999831056.284811. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.48K.