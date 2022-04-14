Penguin Finance (PEFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Penguin Finance (PEFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Penguin Finance (PEFI) Informatie Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena. Officiële website: https://penguinfinance.org/

Penguin Finance (PEFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Penguin Finance (PEFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 145.87K $ 145.87K $ 145.87K Totale voorraad: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M Circulerende voorraad: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 145.87K $ 145.87K $ 145.87K Hoogste ooit: $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00761785 $ 0.00761785 $ 0.00761785 Meer informatie over Penguin Finance (PEFI) prijs

Penguin Finance (PEFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Penguin Finance (PEFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEFI begrijpt, kun je de live prijs van PEFI token verkennen!

