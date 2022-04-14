Pencils Protocol (DAPP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pencils Protocol (DAPP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pencils Protocol (DAPP) Informatie Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Officiële website: https://pencilsprotocol.io/ Whitepaper: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Koop nu DAPP!

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pencils Protocol (DAPP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 239.51K $ 239.51K $ 239.51K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 57.07M $ 57.07M $ 57.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 419.71K $ 419.71K $ 419.71K Hoogste ooit: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Laagste ooit: $ 0.00262926 $ 0.00262926 $ 0.00262926 Huidige prijs: $ 0.00416541 $ 0.00416541 $ 0.00416541 Meer informatie over Pencils Protocol (DAPP) prijs

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pencils Protocol (DAPP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAPP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAPP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAPP begrijpt, kun je de live prijs van DAPP token verkennen!

Prijsvoorspelling van DAPP Wil je weten waar je DAPP naartoe gaat? Onze DAPP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAPP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!