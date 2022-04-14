Pelican (PELICAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pelican (PELICAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pelican (PELICAN) Informatie A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat. Officiële website: https://www.eatenbypelican.com Whitepaper: https://www.eatenbypelican.com

Pelican (PELICAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pelican (PELICAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.01K $ 8.01K $ 8.01K Totale voorraad: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Circulerende voorraad: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.01K $ 8.01K $ 8.01K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pelican (PELICAN) prijs

Pelican (PELICAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pelican (PELICAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PELICAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PELICAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PELICAN begrijpt, kun je de live prijs van PELICAN token verkennen!

Prijsvoorspelling van PELICAN Wil je weten waar je PELICAN naartoe gaat? Onze PELICAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PELICAN token!

