PEKONG (PEKONG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.12% Prijswijziging (1D) -0.12% Prijswijziging (7D) -22.74% Prijswijziging (7D) -22.74%

PEKONG (PEKONG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PEKONG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PEKONG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00150724, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PEKONG met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, -0.12% in de afgelopen 24 uur en -22.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PEKONG (PEKONG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Circulerende voorraad 999.65M 999.65M 999.65M Totale voorraad 999,650,527.52482 999,650,527.52482 999,650,527.52482

De huidige marktkapitalisatie van PEKONG is $ 10.42K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PEKONG is 999.65M, met een totale voorraad van 999650527.52482. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.42K.