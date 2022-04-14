PEKO (PEKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PEKO (PEKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PEKO (PEKO) Informatie PEKO is a high-energy memecoin fueled by community hype and unstoppable optimism. Designed for degens and dreamers, it’s the token that screams "Let’s Freakin’ Go!"—rallying holders to push boundaries, chase gains, and vibe with the crypto chaos. Fast, fun, and fearless, PEKO is your ticket to the meme-fueled rocket ride! We have a LOT of stuff planned, From Burn wallets to contests & Games, AND WE ARE JUST GETTING STARTED PEKO is a high-energy memecoin fueled by community hype and unstoppable optimism. Designed for degens and dreamers, it’s the token that screams "Let’s Freakin’ Go!"—rallying holders to push boundaries, chase gains, and vibe with the crypto chaos. Fast, fun, and fearless, PEKO is your ticket to the meme-fueled rocket ride! We have a LOT of stuff planned, From Burn wallets to contests & Games, AND WE ARE JUST GETTING STARTED Officiële website: https://cryptofuturenow.com/lfg-and-peko/ Koop nu PEKO!

PEKO (PEKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PEKO (PEKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 960.00K $ 960.00K $ 960.00K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 960.00K $ 960.00K $ 960.00K Hoogste ooit: $ 0.0013348 $ 0.0013348 $ 0.0013348 Laagste ooit: $ 0.00064895 $ 0.00064895 $ 0.00064895 Huidige prijs: $ 0.00093293 $ 0.00093293 $ 0.00093293 Meer informatie over PEKO (PEKO) prijs

PEKO (PEKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PEKO (PEKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEKO begrijpt, kun je de live prijs van PEKO token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEKO Wil je weten waar je PEKO naartoe gaat? Onze PEKO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEKO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!