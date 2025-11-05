Pege (PEGECOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.54% Prijswijziging (1D) -2.97% Prijswijziging (7D) -26.12% Prijswijziging (7D) -26.12%

Pege (PEGECOIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PEGECOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PEGECOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00722476, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PEGECOIN met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -2.97% in de afgelopen 24 uur en -26.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pege (PEGECOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Circulerende voorraad 998.59M 998.59M 998.59M Totale voorraad 998,594,496.220995 998,594,496.220995 998,594,496.220995

De huidige marktkapitalisatie van Pege is $ 15.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PEGECOIN is 998.59M, met een totale voorraad van 998594496.220995. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.08K.