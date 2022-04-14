Pegaxy (PGX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pegaxy (PGX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pegaxy (PGX) Informatie Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform. Officiële website: https://pegaxy.io/

Pegaxy (PGX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pegaxy (PGX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 440.69M $ 440.69M $ 440.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Hoogste ooit: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Laagste ooit: $ 0.0010692 $ 0.0010692 $ 0.0010692 Huidige prijs: $ 0.00242124 $ 0.00242124 $ 0.00242124 Meer informatie over Pegaxy (PGX) prijs

Pegaxy (PGX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pegaxy (PGX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PGX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PGX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PGX begrijpt, kun je de live prijs van PGX token verkennen!

Prijsvoorspelling van PGX Wil je weten waar je PGX naartoe gaat? Onze PGX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PGX token!

