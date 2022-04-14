Pectra Giraffe (GPECTRA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pectra Giraffe (GPECTRA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pectra Giraffe (GPECTRA) Informatie Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here This isn't the official upgrade. This is the unofficial movement. The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.

Pectra Giraffe (GPECTRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pectra Giraffe (GPECTRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.97K $ 49.97K $ 49.97K Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.97K $ 49.97K $ 49.97K Hoogste ooit: $ 0.00000758 $ 0.00000758 $ 0.00000758 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pectra Giraffe (GPECTRA) prijs

Pectra Giraffe (GPECTRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pectra Giraffe (GPECTRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GPECTRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GPECTRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GPECTRA begrijpt, kun je de live prijs van GPECTRA token verkennen!

