Peapods Finance (PEAS) Informatie Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed 'Volatility Farming'. The protocol enables the creation of vaults, referred to as 'Pods', which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system. The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed. Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions. Officiële website: https://peapods.finance Whitepaper: https://docs.peapods.finance Koop nu PEAS!

Peapods Finance (PEAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Peapods Finance (PEAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 48.69M $ 48.69M $ 48.69M Totale voorraad: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Circulerende voorraad: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 48.69M $ 48.69M $ 48.69M Hoogste ooit: $ 11.74 $ 11.74 $ 11.74 Laagste ooit: $ 0.182074 $ 0.182074 $ 0.182074 Huidige prijs: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 Meer informatie over Peapods Finance (PEAS) prijs

Peapods Finance (PEAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Peapods Finance (PEAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEAS begrijpt, kun je de live prijs van PEAS token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEAS Wil je weten waar je PEAS naartoe gaat? Onze PEAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEAS token!

