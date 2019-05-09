PEAKDEFI (PEAK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PEAKDEFI (PEAK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Officiële website: http://peakdefi.com/

PEAKDEFI (PEAK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PEAKDEFI (PEAK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 374.70K $ 374.70K $ 374.70K Totale voorraad: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Circulerende voorraad: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 470.90K $ 470.90K $ 470.90K Hoogste ooit: $ 0.885608 $ 0.885608 $ 0.885608 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00022666 $ 0.00022666 $ 0.00022666 Meer informatie over PEAKDEFI (PEAK) prijs

PEAKDEFI (PEAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PEAKDEFI (PEAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEAK begrijpt, kun je de live prijs van PEAK token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEAK Wil je weten waar je PEAK naartoe gaat? Onze PEAK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEAK token!

