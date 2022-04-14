Peachfolio (PCHF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Peachfolio (PCHF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Peachfolio (PCHF) Informatie peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio's functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Officiële website: https://peachfolio.app/

Peachfolio (PCHF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Peachfolio (PCHF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.09K $ 41.09K $ 41.09K Totale voorraad: $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M Circulerende voorraad: $ 184.04M $ 184.04M $ 184.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 212.12K $ 212.12K $ 212.12K Hoogste ooit: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00022327 $ 0.00022327 $ 0.00022327 Meer informatie over Peachfolio (PCHF) prijs

Peachfolio (PCHF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Peachfolio (PCHF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PCHF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PCHF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PCHF begrijpt, kun je de live prijs van PCHF token verkennen!

