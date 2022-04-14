pBTC35A (PBTC35A) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in pBTC35A (PBTC35A), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

pBTC35A (PBTC35A) Informatie The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. Officiële website: https://mars.poolin.fi/ Koop nu PBTC35A!

pBTC35A (PBTC35A) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor pBTC35A (PBTC35A), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 160.14K $ 160.14K $ 160.14K Totale voorraad: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K Circulerende voorraad: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 160.14K $ 160.14K $ 160.14K Hoogste ooit: $ 216.53 $ 216.53 $ 216.53 Laagste ooit: $ 0.478614 $ 0.478614 $ 0.478614 Huidige prijs: $ 0.74623 $ 0.74623 $ 0.74623 Meer informatie over pBTC35A (PBTC35A) prijs

pBTC35A (PBTC35A) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van pBTC35A (PBTC35A) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PBTC35A tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PBTC35A tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PBTC35A begrijpt, kun je de live prijs van PBTC35A token verkennen!

Prijsvoorspelling van PBTC35A Wil je weten waar je PBTC35A naartoe gaat? Onze PBTC35A prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PBTC35A token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!