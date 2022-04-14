PayPal USD (PYUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PayPal USD (PYUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PayPal USD (PYUSD) Informatie PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Officiële website: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd

PayPal USD (PYUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PayPal USD (PYUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.40B Totale voorraad: $ 1.40B Circulerende voorraad: $ 1.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.40B Hoogste ooit: $ 1.021 Laagste ooit: $ 0.959426 Huidige prijs: $ 0.999847

PayPal USD (PYUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PayPal USD (PYUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PYUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PYUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PYUSD begrijpt, kun je de live prijs van PYUSD token verkennen!

