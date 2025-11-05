PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 24u laag $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 24u hoog 24u laag $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 24u hoog $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Hoogste prijs ooit $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 Laagste prijs $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) -0.02% Prijswijziging (7D) +0.09% Prijswijziging (7D) +0.09%

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) real-time prijs is $1.057. De afgelopen 24 uur werd er PSTUSDC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.055 en een hoogtepunt van $ 1.057, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PSTUSDC hoogste prijs aller tijden is $ 1.058, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.032 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PSTUSDC met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.02% in de afgelopen 24 uur en +0.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 71.29M$ 71.29M $ 71.29M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 71.29M$ 71.29M $ 71.29M Circulerende voorraad 67.47M 67.47M 67.47M Totale voorraad 67,519,812.991352 67,519,812.991352 67,519,812.991352

De huidige marktkapitalisatie van PayFi Strategy Token USDC is $ 71.29M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PSTUSDC is 67.47M, met een totale voorraad van 67519812.991352. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 71.29M.