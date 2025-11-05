BeursDEX+
De live PayFi Strategy Token USDC prijs vandaag is 1.057 USD. Volg realtime PSTUSDC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PSTUSDC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PSTUSDC

PSTUSDC Prijsinformatie

Wat is PSTUSDC

PSTUSDC tokenomie

PSTUSDC Prijsvoorspelling

PayFi Strategy Token USDC Prijs (PSTUSDC)

1 PSTUSDC naar USD live prijs:

$1.057
$1.057
0.00%1D
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:54 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prijsinformatie (USD)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) real-time prijs is $1.057. De afgelopen 24 uur werd er PSTUSDC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.055 en een hoogtepunt van $ 1.057, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PSTUSDC hoogste prijs aller tijden is $ 1.058, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.032 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PSTUSDC met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.02% in de afgelopen 24 uur en +0.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van PayFi Strategy Token USDC is $ 71.29M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PSTUSDC is 67.47M, met een totale voorraad van 67519812.991352. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 71.29M.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PayFi Strategy Token USDC naar USD $ -0.000259147183074.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PayFi Strategy Token USDC naar USD $ +0.0068566533.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PayFi Strategy Token USDC naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PayFi Strategy Token USDC naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000259147183074-0.02%
30 dagen$ +0.0068566533+0.65%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PayFi Strategy Token USDC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PayFi Strategy Token USDC te bekijken.

Bekijk nu de PayFi Strategy Token USDC prijsvoorspelling !

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PSTUSDC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Hoeveel is PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) vandaag waard?
De live PSTUSDC prijs in USD is 1.057 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PSTUSDC naar USD prijs?
De huidige prijs van PSTUSDC naar USD is $ 1.057. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PayFi Strategy Token USDC?
De marktkapitalisatie van PSTUSDC is $ 71.29M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PSTUSDC?
De circulerende voorraad van PSTUSDC is 67.47M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PSTUSDC?
PSTUSDC bereikte een ATH-prijs van 1.058 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PSTUSDC?
PSTUSDC zag een ATL-prijs van 1.032 USD.
Wat is het handelsvolume van PSTUSDC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PSTUSDC is -- USD.
Zal PSTUSDC dit jaar hoger gaan?
PSTUSDC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PSTUSDC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

