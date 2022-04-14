PayAI Network (PAYAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PayAI Network (PAYAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PayAI Network (PAYAI) Informatie PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability. Officiële website: https://payai.network

PayAI Network (PAYAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PayAI Network (PAYAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Hoogste ooit: $ 0.00489524 $ 0.00489524 $ 0.00489524 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00300925 $ 0.00300925 $ 0.00300925 Meer informatie over PayAI Network (PAYAI) prijs

PayAI Network (PAYAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PayAI Network (PAYAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAYAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAYAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAYAI begrijpt, kun je de live prijs van PAYAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van PAYAI Wil je weten waar je PAYAI naartoe gaat? Onze PAYAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PAYAI token!

