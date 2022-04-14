Pavise (PAVISE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pavise (PAVISE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pavise (PAVISE) Informatie PAVIS is an AI-powered tool that allows users to upload medical scans and receive instant AI-driven diagnostics. Designed to support doctors, hospitals, and medical staff, PAVIS acts as an intelligent assistant, enhancing diagnostic accuracy. It can also suggest treatment options, helping healthcare professionals make better-informed decisions. PAVIS ensures fast, reliable analysis with cutting-edge AI, accessible anytime Officiële website: https://scanwithpavise.com/

Pavise (PAVISE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pavise (PAVISE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.37K $ 13.37K $ 13.37K Totale voorraad: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Circulerende voorraad: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.37K $ 13.37K $ 13.37K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pavise (PAVISE) prijs

Pavise (PAVISE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pavise (PAVISE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAVISE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAVISE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAVISE begrijpt, kun je de live prijs van PAVISE token verkennen!

