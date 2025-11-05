Patience Token (PATIENCE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 2.87 24u hoog $ 3.28 Hoogste prijs ooit $ 7.6 Laagste prijs $ 1.94 Prijswijziging (1u) -0.16% Prijswijziging (1D) +1.39% Prijswijziging (7D) -10.39%

Patience Token (PATIENCE) real-time prijs is $3.26. De afgelopen 24 uur werd er PATIENCE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.87 en een hoogtepunt van $ 3.28, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PATIENCE hoogste prijs aller tijden is $ 7.6, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.94 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PATIENCE met -0.16% veranderd in het afgelopen uur, +1.39% in de afgelopen 24 uur en -10.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Patience Token (PATIENCE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.32M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 25.33M Circulerende voorraad 1.63M Totale voorraad 7,777,777.0

De huidige marktkapitalisatie van Patience Token is $ 5.32M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PATIENCE is 1.63M, met een totale voorraad van 7777777.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 25.33M.