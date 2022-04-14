Party (PARTY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Party (PARTY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Party (PARTY) Informatie $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Officiële website: https://btc.fun/details Koop nu PARTY!

Party (PARTY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Party (PARTY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Totale voorraad: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Circulerende voorraad: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Hoogste ooit: $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0010404 $ 0.0010404 $ 0.0010404 Meer informatie over Party (PARTY) prijs

Party (PARTY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Party (PARTY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PARTY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PARTY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PARTY begrijpt, kun je de live prijs van PARTY token verkennen!

Prijsvoorspelling van PARTY Wil je weten waar je PARTY naartoe gaat? Onze PARTY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PARTY token!

