Party Parrot (PARRY) Tokenomie
Party Parrot (PARRY) Informatie
The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana
who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior.
Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry.
WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet.
plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto.
mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.
Party Parrot (PARRY) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Party Parrot (PARRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Party Parrot (PARRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Party Parrot (PARRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal PARRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel PARRY tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van PARRY begrijpt, kun je de live prijs van PARRY token verkennen!
Prijsvoorspelling van PARRY
Wil je weten waar je PARRY naartoe gaat? Onze PARRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.