Party Parrot (PARRY) Tokenomie

Party Parrot (PARRY) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Party Parrot (PARRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Party Parrot (PARRY) Informatie

The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana

who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior.

Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry.

WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet.

plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto.

mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.

Officiële website:
https://www.parry.ing/

Party Parrot (PARRY) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Party Parrot (PARRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 58.91K
$ 58.91K$ 58.91K
Totale voorraad:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Circulerende voorraad:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 58.91K
$ 58.91K$ 58.91K
Hoogste ooit:
$ 0.00712748
$ 0.00712748$ 0.00712748
Laagste ooit:
$ 0
$ 0$ 0
Huidige prijs:
$ 0
$ 0$ 0

Party Parrot (PARRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Party Parrot (PARRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal PARRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel PARRY tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van PARRY begrijpt, kun je de live prijs van PARRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van PARRY

Wil je weten waar je PARRY naartoe gaat? Onze PARRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.