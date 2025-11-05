PARSIQ (PRQ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00353335 $ 0.00353335 $ 0.00353335 24u laag $ 0.00404166 $ 0.00404166 $ 0.00404166 24u hoog 24u laag $ 0.00353335$ 0.00353335 $ 0.00353335 24u hoog $ 0.00404166$ 0.00404166 $ 0.00404166 Hoogste prijs ooit $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Laagste prijs $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Prijswijziging (1u) -0.57% Prijswijziging (1D) +2.31% Prijswijziging (7D) -19.10% Prijswijziging (7D) -19.10%

PARSIQ (PRQ) real-time prijs is $0.00401846. De afgelopen 24 uur werd er PRQ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00353335 en een hoogtepunt van $ 0.00404166, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRQ hoogste prijs aller tijden is $ 2.62, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0018575 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRQ met -0.57% veranderd in het afgelopen uur, +2.31% in de afgelopen 24 uur en -19.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PARSIQ (PRQ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Circulerende voorraad 292.76M 292.76M 292.76M Totale voorraad 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

De huidige marktkapitalisatie van PARSIQ is $ 1.18M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRQ is 292.76M, met een totale voorraad van 310256872.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.25M.