Pareto Staked USP (SUSP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 1.046 24u hoog $ 1.047 Hoogste prijs ooit $ 1.047 Laagste prijs $ 1.012 Prijswijziging (1u) +0.00% Prijswijziging (1D) +0.06% Prijswijziging (7D) +0.17%

Pareto Staked USP (SUSP) real-time prijs is $1.047. De afgelopen 24 uur werd er SUSP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.046 en een hoogtepunt van $ 1.047, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUSP hoogste prijs aller tijden is $ 1.047, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.012 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUSP met +0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.06% in de afgelopen 24 uur en +0.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pareto Staked USP (SUSP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.34M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.34M Circulerende voorraad 6.06M Totale voorraad 6,061,052.121854242

De huidige marktkapitalisatie van Pareto Staked USP is $ 6.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUSP is 6.06M, met een totale voorraad van 6061052.121854242. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.34M.