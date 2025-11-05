BeursDEX+
De live Pareto Staked USP prijs vandaag is 1.047 USD. Volg realtime SUSP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SUSP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SUSP

SUSP Prijsinformatie

Wat is SUSP

SUSP officiële website

SUSP tokenomie

SUSP Prijsvoorspelling

1 SUSP naar USD live prijs:

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
mexc
USD
Pareto Staked USP (SUSP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:32 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
24u laag
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24u hoog

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.00%

+0.06%

+0.17%

+0.17%

Pareto Staked USP (SUSP) real-time prijs is $1.047. De afgelopen 24 uur werd er SUSP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.046 en een hoogtepunt van $ 1.047, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SUSP hoogste prijs aller tijden is $ 1.047, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.012 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SUSP met +0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.06% in de afgelopen 24 uur en +0.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pareto Staked USP (SUSP) Marktinformatie

$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M

--
----

$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M

6.06M
6.06M 6.06M

6,061,052.121854242
6,061,052.121854242 6,061,052.121854242

De huidige marktkapitalisatie van Pareto Staked USP is $ 6.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SUSP is 6.06M, met een totale voorraad van 6061052.121854242. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.34M.

Pareto Staked USP (SUSP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Pareto Staked USP naar USD $ +0.00058855.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Pareto Staked USP naar USD $ +0.0070519638.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Pareto Staked USP naar USD $ +0.0143656776.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Pareto Staked USP naar USD $ +0.0216015946142605.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00058855+0.06%
30 dagen$ +0.0070519638+0.67%
60 dagen$ +0.0143656776+1.37%
90 dagen$ +0.0216015946142605+2.11%

Wat is Pareto Staked USP (SUSP)?

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Pareto Staked USP (SUSP) hulpbron

Officiële website

Pareto Staked USP Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Pareto Staked USP (SUSP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Pareto Staked USP (SUSP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Pareto Staked USP te bekijken.

Bekijk nu de Pareto Staked USP prijsvoorspelling !

SUSP naar lokale valuta's

Pareto Staked USP (SUSP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Pareto Staked USP (SUSP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SUSP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Pareto Staked USP (SUSP)

Hoeveel is Pareto Staked USP (SUSP) vandaag waard?
De live SUSP prijs in USD is 1.047 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SUSP naar USD prijs?
De huidige prijs van SUSP naar USD is $ 1.047. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Pareto Staked USP?
De marktkapitalisatie van SUSP is $ 6.34M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SUSP?
De circulerende voorraad van SUSP is 6.06M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SUSP?
SUSP bereikte een ATH-prijs van 1.047 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SUSP?
SUSP zag een ATL-prijs van 1.012 USD.
Wat is het handelsvolume van SUSP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SUSP is -- USD.
Zal SUSP dit jaar hoger gaan?
SUSP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SUSP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:32 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

