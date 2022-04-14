Parasol Finance (PSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Parasol Finance (PSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Parasol Finance (PSOL) Informatie Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole. Officiële website: https://parasol.finance

Parasol Finance (PSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Parasol Finance (PSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 87.05K $ 87.05K $ 87.05K Hoogste ooit: $ 0.19304 $ 0.19304 $ 0.19304 Laagste ooit: $ 0.00401139 $ 0.00401139 $ 0.00401139 Huidige prijs: $ 0.004145 $ 0.004145 $ 0.004145 Meer informatie over Parasol Finance (PSOL) prijs

Parasol Finance (PSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Parasol Finance (PSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PSOL begrijpt, kun je de live prijs van PSOL token verkennen!

