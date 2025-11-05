Paragon Tweaks (PRGN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.09% Prijswijziging (1D) -19.47% Prijswijziging (7D) -31.02% Prijswijziging (7D) -31.02%

Paragon Tweaks (PRGN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PRGN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRGN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00183169, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRGN met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, -19.47% in de afgelopen 24 uur en -31.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Paragon Tweaks (PRGN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 340.87K$ 340.87K $ 340.87K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 340.87K$ 340.87K $ 340.87K Circulerende voorraad 967.07M 967.07M 967.07M Totale voorraad 967,072,373.4296374 967,072,373.4296374 967,072,373.4296374

De huidige marktkapitalisatie van Paragon Tweaks is $ 340.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRGN is 967.07M, met een totale voorraad van 967072373.4296374. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 340.87K.