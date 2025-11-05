BeursDEX+
De live Paragon Tweaks prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PRGN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PRGN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PRGN

PRGN Prijsinformatie

Wat is PRGN

PRGN officiële website

PRGN tokenomie

PRGN Prijsvoorspelling

Paragon Tweaks Prijs (PRGN)

Niet genoteerd

1 PRGN naar USD live prijs:

$0.00035248
$0.00035248$0.00035248
-19.40%1D
mexc
USD
Paragon Tweaks (PRGN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:25 (UTC+8)

Paragon Tweaks (PRGN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183169
$ 0.00183169$ 0.00183169

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-19.47%

-31.02%

-31.02%

Paragon Tweaks (PRGN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PRGN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRGN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00183169, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRGN met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, -19.47% in de afgelopen 24 uur en -31.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Paragon Tweaks (PRGN) Marktinformatie

$ 340.87K
$ 340.87K$ 340.87K

--
----

$ 340.87K
$ 340.87K$ 340.87K

967.07M
967.07M 967.07M

967,072,373.4296374
967,072,373.4296374 967,072,373.4296374

De huidige marktkapitalisatie van Paragon Tweaks is $ 340.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRGN is 967.07M, met een totale voorraad van 967072373.4296374. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 340.87K.

Paragon Tweaks (PRGN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Paragon Tweaks naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Paragon Tweaks naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Paragon Tweaks naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Paragon Tweaks naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-19.47%
30 dagen$ 0-56.25%
60 dagen$ 0-62.87%
90 dagen$ 0--

Wat is Paragon Tweaks (PRGN)?

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Paragon Tweaks (PRGN) hulpbron

Officiële website

Paragon Tweaks Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Paragon Tweaks (PRGN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Paragon Tweaks (PRGN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Paragon Tweaks te bekijken.

Bekijk nu de Paragon Tweaks prijsvoorspelling !

PRGN naar lokale valuta's

Paragon Tweaks (PRGN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Paragon Tweaks (PRGN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PRGN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Paragon Tweaks (PRGN)

Hoeveel is Paragon Tweaks (PRGN) vandaag waard?
De live PRGN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PRGN naar USD prijs?
De huidige prijs van PRGN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Paragon Tweaks?
De marktkapitalisatie van PRGN is $ 340.87K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PRGN?
De circulerende voorraad van PRGN is 967.07M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PRGN?
PRGN bereikte een ATH-prijs van 0.00183169 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PRGN?
PRGN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PRGN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PRGN is -- USD.
Zal PRGN dit jaar hoger gaan?
PRGN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PRGN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:41:25 (UTC+8)

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

