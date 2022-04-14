Paragen (RGEN) Tokenomie
Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal RGEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel RGEN tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.