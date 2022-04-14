Parabolic (PARAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Parabolic (PARAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Parabolic (PARAX) Informatie PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token's ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It's a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space. Officiële website: https://www.parabolic.fi/

Parabolic (PARAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Parabolic (PARAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.16M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.16M Hoogste ooit: $ 0.02469466 Laagste ooit: $ 0.00255878 Huidige prijs: $ 0.00315767

Parabolic (PARAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Parabolic (PARAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PARAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PARAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van PARAX Wil je weten waar je PARAX naartoe gaat? Onze PARAX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

