paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Officiële website: https://www.parabol.fi Whitepaper: https://docs.parabol.fi

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Parabol USD (PARAUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 255.52K $ 255.52K $ 255.52K Totale voorraad: $ 255.16K $ 255.16K $ 255.16K Circulerende voorraad: $ 255.16K $ 255.16K $ 255.16K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 255.52K $ 255.52K $ 255.52K Hoogste ooit: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Laagste ooit: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 Huidige prijs: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Meer informatie over Parabol USD (PARAUSD) prijs

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Parabol USD (PARAUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PARAUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PARAUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PARAUSD begrijpt, kun je de live prijs van PARAUSD token verkennen!

