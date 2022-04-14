Para (PARA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Para (PARA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Para (PARA) Informatie PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation. Officiële website: https://para.global/

Para (PARA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Para (PARA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 385.43K $ 385.43K $ 385.43K Totale voorraad: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Circulerende voorraad: $ 36.19B $ 36.19B $ 36.19B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 532.48K $ 532.48K $ 532.48K Hoogste ooit: $ 0.00201605 $ 0.00201605 $ 0.00201605 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Para (PARA) prijs

Para (PARA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Para (PARA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PARA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PARA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PARA begrijpt, kun je de live prijs van PARA token verkennen!

